شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: التعاون السعودي أغرى كارتيرون بـ 400 ألف دولار شهريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بنادى الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق أن نادى التعاون السعودي أغري الفرنسي بالاموال بعدما تلقى عرضا مغريا منه براتب ضخم لمغادرة الأبيض والتوجه إلى الخليج قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة في أكتوبر المقبل ضد الرجاء البيضاوي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن التعاون السعودي اتفق مع كارتيرون على الحصول على راتب 400 ألف دولار شهريًا وهو أربع أضعاف ما كان يحصل عليه مع الزمالك الذى تولى مسئوليته في ديسمبر الماضي خلفا للمدرب الصربي ميتشو ونجح في تحقيق بطولتي السوبر المحلي على حساب الأهلي والأفريقي على حساب الترجي التونسي كما أقصى العملاق التونسي حامل لقب دوري الأبطال في آخر نسختين من ربع النهائي.

كما أكد المصدر نفسه والذى رفض الافصاح عن هويته أن نادى التعاون السعودي تحمل الشرط الجزائى فى عقد المدرب الفرنسي لنادى الزمالك والمقدر بحقوالى ربع مليون دولار 250 ألف دولار .

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتفاق تم بعدما فسخ عقده، أمس الثلاثاء مع نادي الزمالك حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وقالت الصحيفة أن مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، حاول إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيراً، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلاً الرحيل.

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وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

فتح مسؤولو نادي الزمالك مفاوضات جادة مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الذى يحظي بقبول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء غير أنه طلب حسم تأجيل القرار لخضوعه لعملية جراحية.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد المدرب البرتغالي في الفترة الحالية لمعرفة إمكانية توليه تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة بعد رحيل الفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وكلف مجلس الزمالك الثلاثي إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوي المجلس وأمير مرتضى المشرف على الكرة بحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد في الفترة الحالية.