شكرا لقرائتكم 25 مارس موعدا لإنطلاق بطولة كأس اتحاد الريشة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى،يوم 25 مارس المقبل موعدا لإنطلاق بطولة كأس الاتحاد للعمومى الكبار و تحت 15 سنة للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 و المقرر إنطلاقه منتصف أكتوبر القادم ببطولة الجمهورية فردى شباب ، فيما تم تحديد 26 نوفمبر المقبل موعدا لإنطلاق بطولة الجمهورية لزوجى العمومى " رجال و سيدات و مختلط " للموسم المحلى 2020 / 2021 على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية .

كما تم تحديد يوم 10 ديسمبر القادم موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد 2020 / 2021 ، على أن تستمر لمدة 3 أيام متتالية، فيما تم تحديد 22 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى فردى رجال وسيدات للموسم الجديد، على أن تستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر ، كما حدد مسئولو الاتحاد 15 أكتوبر المقبل لانطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ببطولة الجمهورية تحت 17 و19 سنة فردى شباب.

وحدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة 7 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميرانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد.

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قرر الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، تأجيل بطولة العالم للفرق لأجل غير مسمى، بسبب انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية جراء تفشي فيروس كورونا ، وطلب الاتحاد الدولي بعد التشاور مع الدنمارك بصفتها الدولة المستضيفة تأجيل البطولة للعام المقبل ولكن دون تحديد موعد محدد لها حتى الآن، وكان منتخبنا الوطني الأول للسيدات على موعد مع المشاركة في البطولة قبل تأجيلها بعد فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي أقيمت بالقاهرة فبراير الماضي..وحل منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من "اليابان - تايوان - إسبانيا"..الجدير بالذكر أن البطولة كان من المقرر إقامتها بدولة الدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية للاعبين من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.