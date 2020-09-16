شكرا لقرائتكم بيراميدز يقرر انتظام رمضان صبحي فى تدريبات الجماعية عقب العودة من دبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى بيراميدز، على انتظام رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، الجديد، فى التدريبات الجماعية عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها، واستغلها اللاعب للسفر إلى دبى، قبل الانتظام فى تدريبات الفريق السماوى، لاسيما وأن رمضان صبحى بعيدًا عن المشاركة فى المباريات وكذلك التدريبات منذ أن انتهت فترة إعارته للنادى الأهلى يوم 30 يونيو الماضى، وفضل اللاعب الانتقال لبيراميدز لخوض تجربة جديدة وعدم استكمال مسيرته مع الشياطين الحمر.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، على أن ينتظم فى التدريبات قرابة نهاية الشهر الجارى، فى إطار الإستعداد لإنطلاق الموسم الجديد، الذى سينطلق نهاية شهر فبراير المقبل.

وكان حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، كشف أن الدوري الجديد للموسم المقبل قد ينطلق في الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل ،ولم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن ، ونفس الامر للدوري الحالي و الأقرب له الإنتهاء بنهاية شهر أكتوبر و تحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر.

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وتراجعت نتائج الفريق الكروى الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، فى الثلاث مواجهات الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى، وجاء تراجع النتائج وعدم تحقيق الفريق السماوى أى انتصارًا تزامنًا مع إعلان مسئولو النادى عن صفقة التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، حيث تم تسريب صورة من البرومو الذى قام رمضان بتصويره فى ملعب الدفاع الجوى قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك، وبعدها خسر بيراميدز من الأبيض بنتيجة 2/0.

ثم زاد الحديث عن الصفقة فى جميع وسائل الإعلام، وانفرد "اليوم السابع" حينها بخبر إقامة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى، عقب الإنتهاء من مواجهة الجونة، التى خسرها بيراميدز أيضًا بنتيجة 2 / 1، وبالفعل أُقيم المؤتمر الصحفى فى الدفاع الجوى عقب اللقاء، وتحديدًا يوم الإثنين الماضى، وتم الكشف عن بعض كواليس الصفقة وإنها تمت بمبلغ أقل من الذى سبق وعرضه الأهلى لشراء اللاعب، كما إن المفاوضات لم تستغرق إلا 72 ساعة بعد أن أبدى رمضان ترحيبه بإرتداء قميص السماوى، ثم تعرض الفريق بعدها للخسارة الثالثة على التوالى من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس.

وأرجع البعض السبب وراء تراجع نتائج وأداء فريق بيراميدز فى الفترة الحالية لعدة أسباب منها غياب عبد الله السعيد لاعب الوسط بسبب الإصابة، فضلاً عن الإرهاق نظرًا لضغط المباريات، إلا أن النسبة الأكبر أرجعت السبب لتسرع الإدارة فى الإعلان عن التعاقد مع رمضان صبحى فى هذا التوقيت، خاصة وإن الفريق فى حالة تركيز للمنافسة على المركز الثانى، وبالإعلان عن الصفقة فقد اللاعبون نسبة كبيرة من تركيزهم وأدى لتدهور الأداء والنتائج والإبتعاد عن المركز الثانى والتواجد حاليًا فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.

وأكد محمد زيدان نجم مصر وبروسيا دورتموند السابق، إن إداة بيراميدز أرتكبت خطأ كبير بالتسرع فى الإعلان عن صفقة رمضان صبحى، خاصة وإنها صفقة من العيار الثقيل، والجميع يتحدث عن ضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه اللاعب، قائلاً: "من المؤكد إن الإعلان عن الصفقة أثر على نفسية اللاعبين الحالين ، وجعل تركيزهم منصب حول مصيرهم فى الفترة المقبلة، فى ظل تعاقد الإدارة مع عناصر جديدة، كما بدأ البعض يفكر فى مستقبله من الناحية المادية، ومثل تلك الصفقات لايجوز الإعلان عنها فى هذا التوقيت، وكان يجب الانتظار لحين انتهاء الموسم".