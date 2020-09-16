شكرا لقرائتكم أحمد سمير مشرفاً على قطاع الناشئين فى الزمالك خلفا لطارق يحيى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بتولي مهمة الإشراف على القطاع في الفترة الحالية لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد رحيل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفسخه لتعاقده مع النادي.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد سمير في مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر في هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

Advertisements

ومن ناحية أخري يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل مران الفريق الأبيض، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع للكشف عن فيروس كورونا.

ويواصل الزمالك استعدادته للقاء أسوان يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعين الزمالك طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كارتيرون و معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.