شكرا لقرائتكم مورينيو يرفض تأكيد قدوم بيل إلى توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير تأكيد تقارير تتحدث عن محاولة ناديه التعاقد مع غاريث بيل من ريال مدريد لكنه أكد أنه حاول ضمه عندما كان اللاعب الويلزي لا يزال يمثل توتنهام.

وأعلن وكيل بيل يوم الثلاثاء، أن هناك مفاوضات بين الناديين بخصوص عودة محتملة لبيل إلى ناديه السابق توتنهام بعدما قضى سبع سنوات في صفوف ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

وقال مورينيو إنه حاول ضم بيل عندما كان يتولى تدريب ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتى 2013. وذكرت تقارير قبل ذلك أن مورينيو حاول ضم بيل عندما كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد أيضا.

وقال مورينيو للصحافيين قبل مواجهة لوكوموتيف بلوفديف في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي غدا الخميس "غاريث بيل لاعب في ريال مدريد ولا أريد الحديث عن لاعبين في أندية أخرى، ليست وظيفتي التواصل مع الوكلاء ولا أريد التعليق على الأمر. لا أرغب في الحديث عن أمر افتراضي".

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وتابع المدرب البرتغالي "حاولت ضمه خلال وجودي في ريال مدريد واتبع رئيس النادي رغبتي... وفي الموسم الذي رحلت فيه ضم غاريث للنادي. هذا ليس سرا وفاريث يعرف ذلك".

وقال بيل في وقت سابق هذا الشهر إنه سيرحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا وافق ريال مدريد على رحيله.

وذكرت تقارير بريطانية أن توتنهام اقترب أيضا من ضم سيرجيو ريغيلون الظهير الأيسر لريال مدريد البالغ عمره 23 عاما مقابل 30 مليون يورو (35.6 مليون دولار).

وأكد مورينيو أنه أبلغ دانييل ليفي رئيس النادي بخططه لسوق الانتقالات "ثلاث أو أربع مرات" وقال إنه يدرك أيضا إمكانية رحيل لاعبين من ناديه قبل غلق باب الانتقالات في الخامس من أكتوبر.