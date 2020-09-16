شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لـ الخليج 365: تحويل ملف اتحاد الكرة للنائب العام بادرة يمكن تكرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن تحويل ملف اختفاء مقتنيات وكؤوس من اتحاد الكرة إلى النائب العام بادرة يمكن تكرارها، حيث تم التواصل مع الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا لتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز لضبط أي مخالفات في الهيئات الرياضية بجانب اللجان من النائب العام التى تتولى التحقيق فى أزمة اختفاء كؤوس اتحاد الكرة.

وأضاف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم عمل لجان ثابتة من الوزارة لفحص الدورة الإدارية بالهيئات الرياضية المختلفة .

وكانت وزارة الرياضة قد شكلت لجنة رقابية و قانونية و فنية للبحث والتحقيق في اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، يأتي ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة بمختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

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وعقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، للإعلان عن تفاصيل الاحتفالية الرياضية لتسجيل أكبر علامة سلام على سطح الماء بموسوعة الأرقام القياسية جينيس، مكون من 500 سباح من مختلف الجنسيات لكسر الرقم التركى المكون من 460 سباحا والمسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القاسية، وذلك فى اليوم العالمى للسلام ، وشارك فى المؤتمر الصحفى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بحضور الربان ولاء حافظ المرشد بهيئة قناة السويس وقيادات وزارة الشباب و الرياضة .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك اللجان التى تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق كافة محافظات الجمهورية.