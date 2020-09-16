شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم صلاح يبدأ مرحلة الجرى استعداداً للعودة لتدريبات طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عاصم صلاح قائد فريق طلائع الجيش الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الأشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من المباريات لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء غد الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدورى، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى للظفر بنقاط المباراة الثلاث.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف ، افتتح ناصر منسي التسجيل للطلائع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لمضتعفة النتيجة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 سجل أحمد حمدي هدف الجونة الوحيدة، قبل أن يعود محمد ناصف ويوقع على الهدف الثالث للطلائع، وفي الدقيقة 80 اختتم أحمد سمير رباعية الفريق.

ويعد هذا هو ثانى أكبر انتصار للطلائع خلال الموسم الحالى، إذ أنه كان قد فاز بنتيجة 4-0 أمام نادى مصر فى الجولة الـ16، ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.