مكالفة هاتفية تكشف هوية خليفة أنتي تشاتشيتش في بيراميدز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مكالمة هاتفية، عن هوية خليفة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، بعد استقرار الإدارة علي الإطاحة به وفسخ عقده علي خلفية تراجع النتائج، خاصة بعد وصول وكيله للقاهرة لإنهاء التعاقد بين الطرفيين بالتراضي.

يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.