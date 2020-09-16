شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يكشف سر تفوق طاهر محمد طاهر على رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب المقرر انضمامه إلى النادى الأهلى بداية من الموسم المقبل، هو أعلى فنياً من رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى السابق المنتقل إلى بيراميدز، وقال عبد الرازق فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": بالنسبة لى وبما يرضى الله طاهر محمد طاهر أفضل من رمضان صبحى، لأنه لاعب مجتهد وممتاز جداً بيركز فى الكرة، رمضان العام الماضى لم يكن يظهر بصورة جيدة إلا مع شوقى غريب، وفنياً طاهر أعلى ، بالتأكيد رمضان لديه بعض الجوانب المميزة لكن طاهر لاعب متكامل ولديه قدرة تهديفية كبيرة، وهذا كان واضحاً من هدفه فى حرس الحدود ويدل على موهبته وذكاءه، طاهر لديه سرعات غير عادية وهذا ما تحتاجه كرة القدم حالياً.

أضاف: رمضان صبحى فى قرار رحيله عن الأهلى مثل كارتيرون، الأمر محير هل هى نواحى مادية، أم هل سيأخذ نادى التعاون كوبرى للعودة إلى بيراميدز، رمضان فكر أكثر فى تأمين مستقبله، ولو كنت مكانه لم أكن لأتخذ خطوة دون موافقة النادى المصرى لأننى إبن النادى وإذا لم يوافق لن أرحل، بالنسبة لى الانتماء أولاً وليست المادة.

اختتم: ناصر ماهر هو أهم موهبة اكتشفتها فى مسيرتى وأتمنى أن يعود إلى مستواه السابق، كان متألقاً معى.

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فى سياق متصل، أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن سعادته بتألق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن عدالة السماء أنصفت طاهر محمد ونادى المقاولون من الافتراءات التى تم الترويج لها فى ظل إصابة اللاعب مع استئناف النشاط، وادعاء البعض أنه يعانى من إصابة مزمنة قد تهدد انتقاله إلى الأهلى وهو ما يثير خوف المقاولون من إشراك اللاعب.

وأضاف عادل، "اللاعب كان مصابا بالفعل بشد فى العضلة الأمامية بسبب طول فترة التوقف ولذلك لم يشارك وبمجرد تعافيه اعتمدنا عليه، وكنت متوقع تألق طاهرلأننى أعرف مهاراته جيداً وقدراته الفنية وسيكون له شأن عظيم، وهدفيه فى الحرس ودجلة كانا توفيق من الله للرد على كل الشائعات التى نالت من موهبته".