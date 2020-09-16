شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر للمغرب بطائرة خاصة لمواجهة الوداد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على سفر فريق الكرة للمغرب لمواجهة الوداد المغربي في بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، ويحاول مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب حسم جميع الإجراءات والأمور المُتعلقة بمسألة سفر الفريق عبر طائرة خاصة بدلاً من مشقة السفر عبر خطوط الطيران فى ظل الإجراءات الاحترازية التى مازالت تفرض نفسها على رحلات الطيران حول العالم جراء فيروس "كورونا"، ويرغب مجلس الأهلى فى توفير كل سبُل الراحة للفريق خلال رحلة المغرب المهمة التى سيخوض فيها الفريق مباراة قوية أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى أرسلت إدارة الأهلى خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة ، وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها، كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس الأول، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

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وأدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى الاثنين، بالجولة الـ27 للدورى ببرج العرب والتى انتهت بالتعادل السلبي ما تسبب في تأجيل حسم الأهلى لبطولة الدورى بشكل رسمى ويرى مسئولو الأهلى وكثير من خبراء اللعبة أن إبراهيم نور الدين لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للمارد الأحمر إثر عرقلة حمدي فتحي في منطقة جزاء زعيم الثغر كما أحتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة للإتحاد تصدى لها محمد الشناوي حارس الاهلي.

وأكدت إدارة الاهلي ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم ، وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، في حين أن الحكم المصنف رقم «1» لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة «A» في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودى بسبب أخطائه الفجة، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.

وتابعت إدارة الاهلي : للأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم ، وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.