شكرا لقرائتكم خبر عن قدوتى فى الملاعب.. محمود رزق يبرئ أحمد فتحى من تعمد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى أن حالته الصحية تتحسن بشكل كبير، مؤكداً أن أحمد فتحى نجم الأهلى لم يتعمد إيذاءه مثلما ردد البعض، وقال رزق فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "حينما سقطت على الأرض فى مباراة الأهلى والاتحاد شعرت أن أنفى تعرض للكسر فلقد كانت هناك آلام رهيبة، ونقلت على المستشفى على الفور وأجريت الجراحة وهى جراحة صعبة وأتمنى أن أعود سريعاً للملاعب".

وأضاف محمود رزق "يومين وأفك الفتيل الداخلى فى الأنف وبعد عشرة أيام أفك الجبيرة وبعدها أبدأ التأهيل فى الجيم حتى يلتئم الجرح، وأؤكد أحمد فتحى أخى الكبير وقدوتى الملعب ولم يتعمد إيذائى فلقد تحدث معى هاتفياً واطمأن على صحتى وأشكره، فهى مجرد لعبة عادية وهو حظى وأحمد الله على كل شىء".

ورد حازم إمام على تصريحات محمود رزق مؤكداً له أن الجراحة التى أجراها خطيرة، قائلا "أجريت جراحة كسر الأنف مرتين فى حياتى وهى جراحة متعبة للغاية التنفس يكون من الفم طوال اليوم، وسبق وأخدت 17 غرزة فى وجهى هذه متاعب مهنة لاعب الكرة ويجب أن نتحمل".

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وحرص نادى الاتحاد السكندرى، على مؤازرة ودعم مدافعه محمود رزق، الذى أصيب بكسر فى عظمة الأنف، خلال مباراة الأهلى، التى أقيمت مساء أول أمس الاثنين، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ووفقا لحساب النادى عبر انستجرام، الذى نشر صورة للاعب من المستشفى بعد إجراء الجراحة: "لاعبنا محمود رزق عقب إجرائه بنجاح جراحة لعلاج كسر بعظمة الأنف، ورافقه اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وطبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم، وتابع رئيس النادى الأستاذ محمد مصيلحى حالة اللاعب لحظة بلحظة "، مضيفا: "ستعود أقوى.. وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".

وكان الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الاتحاد السكندرى، أكد غياب اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات طويلة.