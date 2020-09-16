شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى ينتهى من تصوير إعلان انتقاله لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى جناح الفريق الجديد المنضم من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، حيث ترغب إدارة الفريق السماوى فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفنى، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة.. وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، شريف إكرامى بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائيا لنهاية الموسم.

Advertisements

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق.

وأعاد مسئولو نادى بيراميدز حساباتهم بشأن الاستغناء عن خدمات أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بعد التعاقد مع شريف إكرامى، حيث رجح مسئولو الفريق السماوى الإبقاء على الشناوى مع تعديل عقده فى الفترة المقبلة، ليستمر الحارس مع بيراميدز بجانب إكرامى، الذى أعلن عمرو بسيونى مدير التعاقدات إتمام التعاقد معه، فى صفقة انتقال حر، بعد أن رحل عن القلعة الحمراء.

بيراميدز كان حدد أحمد الشناوى كخيار أول للرحيل بعد التعاقد مع شريف إكرامى، ليصبح الفريق يمتلك 3 حراس هم إكرامى والمهدى سليمان وأحمد دعدور، إلا أن الفكر تغير فى الوقت الحالى وأصبح المسئولون يدرسون بقوة الإبقاء على الشناوى بجانب إكرامى، لتشتعل المنافسة على مركز حراسة المرمى ويصب الأمر بالنفع على الفريق بأكمله.