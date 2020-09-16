س & ج.. كواليس زلزال رحيل الفرنسى كارتيرون عن تدريب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو في الشارع الكروى المصرى سوى عن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية فضلا عن اقتراب موعد مباراة الزمالك مع الرجاء المغربى بنصف نهائي دوري الابطال الافريقى.

ونلقى الضوء في التقرير التالى على كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك..

س: متى تولى كارتيرون تدريب الزمالك ؟

ج: تولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 287 يومًا.

س: كيف تلقى الزمالك صدمة رحيل كارتيرون ؟

ج: عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عقب إعلانه رحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى وطرح عليه السؤال الأول: "ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد فى النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أى أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك: "لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا".

منح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك، متمسكًا بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، ودفع قيمة الشرط الجزائى.

س: هل سدد كارتيرون الشرط الجزائى لمسئولى الزمالك ؟

ج: قام كارتيرون بسداد قيمة الشرط الجزائى الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة الزمالك، حيث أوضح مسئولى قلعة ميت عقبة إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى أخر وقام بإنهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الأبيض وليس كما يشير إن لديه أى ظروف.

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س: ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك ؟

ج: تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 34 لاعبًا.

نجح كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.

س: ما قرار الزمالك عقب رحيل كارتيرون؟

ج: وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، تصورًا مبدئيًا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون وجاء تشكيل الجهاز الفنى المؤقت للزمالك وفقًا للتصور مكون من: "طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، ويعاون الثنائى كلا من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".

س: هل سيتعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى ؟

ج : قرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.