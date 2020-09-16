شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يفضل ضم بدر بانون عن الجزائرى بلعمرى لتدعيم الدفاع، أزارو يعقد جلسة مهمة مع مسئولى الأهلى لحسم ملف الرحيل أو البقاء.

الأهلى يفضل ضم بدر بانون عن الجزائرى بلعمرى لتدعيم الدفاع

يُفضّل مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عن ضم الجزائرى جمال بلعمرى، الذى فسخ عقده مع نادى الشباب السعودى، وتشهد الأيام الحالية مفاوضات مُكثفة مع اللاعب المغربي تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة نظراً لحاجة الفريق لجهود اللاعب، كما دخل المدافع الجزائري قائمة الترشيحات لتدعيم دفاع الأحمر عن طريق بعض وكلاء اللاعبين بعد فسخ عقده مع ناديه السعودي ، ورغم أن الثنائي في مرمى ترشيحات الاهلي إلا أن إدارة القلعة الحمراء تُفضّل ضم المدافع المغربي بشكل كبير لقناعة الجميع في القلعة الحمراء بقدراته الفنية لذا فهو الأقرب حتى الآن.

أزارو يعقد جلسة مهمة مع مسئولى الأهلى لحسم ملف الرحيل أو البقاء

يعقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، جلسة مهمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسئولى النادي من أجل بحث مستقبله مع النادى، حيث تقرر عودة اللاعب للقاهرة، اليوم، تمهيداً للانتظام فى تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر، ويعود اللاعب المغربي للقاهرة بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى الذى رحل له فى يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه فى المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة اليوم للانتظام فى التدريبات وعقد جلسة هامة مع مسئولو النادي لبحث العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وحسمها. خالد مرتجى يعلن تعافيه من فيروس كورونا أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، تعافيه وأسرته من فيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتى من فيروس كورونا اللعين، وأشكر الله على نعمة حب الناس التى التمستها من كم رسائل الدعم المليئة بالقلق فى هذه المحنة، وأشكر كل من تذكرنى بدعوة أو برسالة أو بمكالمة تليفونية، واعتذر عن عدم قدرتى الرد على هذا الكم الهائل اللهم دم علينا نعمة الصحة وحب الناس". Advertisements

وزارة الرياضة توافق على دعم النادى المصرى بـ2 مليون و750 ألف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير، والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.

اتحاد الكرة يحدد 15 أكتوبر موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى

حددت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى لكرة القدم الذى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى، بينما استقر مسؤولو اتحاد الكرة على إقامة نهائى بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد فى حال صعود الأهلى والزمالك لنهائى كأس مصر، ونفس الوقت فى حال صعود أحدهما لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، لاسيما أن معسكر المنتخب سيقام فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والذى يستعد فيه الفراعنة لمباراتىّ توجو فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا والتي تقام في الكاميرون 2022.

إلغاء بطولة العالم للمصارعة بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى فنلندا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، نظرا للظروف الصحية التى تمر بها بعض دول العالم بسبب فيروس كورونا، وعدم استقرار الأوضاع على خلفية الآثار المترتبة على الجائحة، ويعد هذا الإلغاء هو الأخير، بعد أن تم تأجيل البطولات مرتان من قبل، حيث كان من المقرر إقامة البطولات الدولية خلال أبريل ومايو الماضيين، وتم التأجيل إلى سبتمبر وأكتوبر، وتم التأجيل مرة أخرى، ليتم فى النهاية الإلغاء.

تعليق صور عزمى مجاهد باتحاد الكرة بعد وفاته

شهد مقر اتحاد الكرة تعليق العديد من الصور للراحل عزمى مجاهد داخل أروقة اتحاد الكرة من قبل اللجنة الخماسية والموظفين والعاملين بالمبنى، خاصة أن الراحل عزمي مجاهد كان يحظى بحب وشعبية جارفة داخل الجبلاية، وتحديداً العاملين بالمبني، حيث كان يتواصل معهم بصفة مستمرة ويتدخل في أي أزمات تواجههم.