شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بعرض شباب المحمدية لضم المغربى حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو الزمالك بعرض شباب المحمدية المغربى لضم المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار إلى نادى الرجاء المغربى، حتى نهاية الموسم الجارى، ووفقا لمصدر مطلع بقلعة ميت عقبة فإن عرض نادى المحمدية وصل إلى 550 ألف دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى، على أن يتم مناقشة العرض بصورة نهائية مع اللاعب عقب عودته وانتهاء مشاركاته مع الرجاء المغربى.

وعرض هشام آيت منا، رئيس نادى شباب المحمدية، فى الفترة الماضية، على الزمالك استضافة الفريق فى المغرب خلال فترة تواجد الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويحرص رئيس شباب المحمدية على إقامة علاقات طيبة مع الزمالك للتعاون المشترك مستقبلا.

وأضح رئيس نادى شباب المحمدية المغربى مؤخرا أن فريقه أصبح قريباً من حسم صفقة حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف الرجاء حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020، وذكر فى تصريحاته لموقع "le360" المغربى، أن ناديه سينهى التعاقد مع أحداد قبل القمة المرتقبة بين فريقى الزمالك والرجاء فى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رئيس نادى شباب المحمدية أن إدارة فريقه اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولي نادى الزمالك لضم أحداد، موضحاً أنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء فى عقد المهاجم المغربى ما سمح لفريقه ببدء المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالى.