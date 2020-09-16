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الزمالك يكلف بديل طارق يحيى بالإشراف على قطاع الناشئين لحين عودته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.

 

وسيبدأ بديل يحيى فى مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر فى هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى للفريق الأول فى الفترة المقبلة.

 

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

 

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من ناحية أخرى يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس قبل مران الفريق الأبيض، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع للكشف عن فيروس كورونا.

 

ويواصل الزمالك استعدادته للقاء أسوان يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الممتاز.

 

وعين الزمالك طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كارتيرون و معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

 

 

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