- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تى شيرتات واحتفالات تصل بحملة دعم مؤمن زكريا للعالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الوفاء سيطرت على نجوم الرياضة فى دعم نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر مؤمن زكريا، فى محنة مرضه، خاصة أنه نجم محبب لدى أصدقائه وجماهير الكرة المصرية بأكملها، وذلك من أجل خروجه من الحالة النفسية السيئة التى طالته بسبب مرضه، ويرصد الخليج 365 أبرز مواقف دعم مؤمن زكريا فى التقرير التالى:
محمد صلاح يدعم مؤمن زكريا فى الدورى الإنجليزى
قام النجم العالمى محمد صلاح بدعم مؤمن زكريا بلافتة طيبة عند تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز بالدورى الإنجليزى بالإحتفال على طريقته ، لتتناولها الصحف العالمية فى اليوم التالي.
لاعبو طائرة الأهلى يدعمون مؤمن زكريا فى التتويج بالدورى
حرص لاعبو فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على دعم مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة فى مباراة التتويج بلقب الدورى الممتاز بالرغم من الخسارة من نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 فى لقاء تحصيل حاصل بنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020، فى ظل حسم الأهلى اللقب بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3 / 1 الجمعة الماضية ليتوج رسميا فى ختام المنافسة.
فريق طائرة الاهلى 2
فريق طائرة الاهلى
لاعبو الاتحاد السكندرى يدعمون مؤمن زكريا
ارتدى لاعبو الاتحاد السكندري تيشرتات مدون عليها صورة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي يعانى من وعكة صحية قوية، وذلك قبل مواجهة زعيم الثغر للأهلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تى شيرتات واحتفالات تصل بحملة دعم مؤمن زكريا للعالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.