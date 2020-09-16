شكرا لقرائتكم خبر عن تى شيرتات واحتفالات تصل بحملة دعم مؤمن زكريا للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الوفاء سيطرت على نجوم الرياضة فى دعم نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر مؤمن زكريا، فى محنة مرضه، خاصة أنه نجم محبب لدى أصدقائه وجماهير الكرة المصرية بأكملها، وذلك من أجل خروجه من الحالة النفسية السيئة التى طالته بسبب مرضه، ويرصد الخليج 365 أبرز مواقف دعم مؤمن زكريا فى التقرير التالى:

قام النجم العالمى محمد صلاح بدعم مؤمن زكريا بلافتة طيبة عند تسجيله الهدف الرابع فى مرمى ليدز بالدورى الإنجليزى بالإحتفال على طريقته ، لتتناولها الصحف العالمية فى اليوم التالي.

حرص لاعبو فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى على دعم مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة فى مباراة التتويج بلقب الدورى الممتاز بالرغم من الخسارة من نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 فى لقاء تحصيل حاصل بنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020، فى ظل حسم الأهلى اللقب بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3 / 1 الجمعة الماضية ليتوج رسميا فى ختام المنافسة.



فريق طائرة الاهلى 2

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فريق طائرة الاهلى

ارتدى لاعبو الاتحاد السكندري تيشرتات مدون عليها صورة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي يعانى من وعكة صحية قوية، وذلك قبل مواجهة زعيم الثغر للأهلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.