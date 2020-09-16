شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت وادى دجلة وبيراميدز قبل صدام بتروسبورت الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ترتيب وادى دجلة وبيراميدز فى جدول الدوري

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

تاريخ مواجهات وادى دجلة وبيراميدز تاريخيا مباراة اليوم هي الثامنة بين الفريقين في الدوري، فاز دجلة فى مباراتين وفاز بيراميدز فى مباراتين أيضاً، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، منها الموسم الماضي ذهابا، وإيابا. وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى فى 25 ديسمبر 2019. Advertisements

بابافاسيلو يبحث عن استعادة الانتصارات وانتى تشاتشيتش يسعى لايقاف نزيف النقاط

طالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مجدداً واستعادة التركيز واستغلال أنصاف الفرص لعبور مباراة الليلة بالنقاط الثلاث، لتحسين مركز الفريق في جدول المسابقة في المقابل يسعى الكرواتى انتى تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده منذ الخسارة من الزمالك حيث تلقى ثلاثة هزائم متتالية دفعته للمركز الرابع بالمسابقة ويأمل في تجاوزها وإستعادة الانتصارات الغائبة.

التشكيل المتوقع لوادى دجلة وبيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام بيراميدز مكون من :"محمد عبدالمنصف ، خالد رضا، محمود مرعي، إسحاق يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام ، محمد عبدالعاطي، حسام عرفات، عمرو صالح ، مروان حمدي، محمد هلال، عبدالكبير الوادي".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادى دجلة مكون من :"مهدي سليمان- علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر- محمد حمدي- إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - جون انطوي".