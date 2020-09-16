شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهدى كشرى درع الدورى للأهلى فى مباراة الزمالك؟.. التعادل يكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى اختبار صعب، عندما يلتقى بنظيره الزمالك فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة فى الثامنة مساء الجمعة، حيث يتطلع مدرب أسوان إلى مواصلة الصحوة الكروية التى يعيشها أبناء الجنوب منذ استئناف الدور الثانى من الدورى، بعدما حصد ثلاث انتصارات على حساب المقاولون والانتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، نادى مصر، وإنبي، ولم يخسر إلا أمام الأهلي وبيراميدز ومصر المقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

وفى مواجهة القلعة البيضاء، يكفى عبد المنعم كشرى أن يتعادل فقط مع الزمالك ليهدى درع الدورى إلى بيته السابق النادى الأهلى، الذى يحتاج إلى نقطتين فقط للتتويج بالبطولة رسمياً بعد تعادله فى الجولة الماضية مع الاتحاد السكندرى.

كشرى أكد أنه يجهز مفاجأة لأبناء ميت عقبة فى المباراة المرتقبة لحصد ولو نقطة من الزمالك، تحافظ على بقاءه بعيداً عن دوامة الهبوط، وحذر لاعبيه من الدوافع النفسية للفريق الأبيض التى باتت مرتفعه جداً للفوز بعد رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك.

ورغم ضعف الإمكانيات المادية وتولى مسئولية الفريق فى ظروف صعبة، استطاع أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق أسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحداً من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دوري الأضواء والشهرة، بعد فترة طويلة من تولى المسئولية الفنية لفرق المظاليم، حيث حقق المدرب المخضرم نجاحاً ملحوظاً مع تماسيح النيل وأنقذ الفريق من دوامة الهبوط ليؤمن وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام، بعيداً عن الصراع الشرس وبأداء شهد له الجميع على جرأته ومتعته دون الاعتماد على الجانب الدفاعى فقط.

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