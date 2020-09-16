شكرا لقرائتكم خبر عن نادى المجد يشكو قرارات اتحاد الكرة بالقسم الرابع بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير قيصر المدرب العام لنادى المجد بالإسكندرية أن ناديه يشعر بالظلم بعد قرار اتحاد الكرة باقتصار الصعود لدورى الدرجة الرابعة على فريق واحد فقط، وقال أمير قيصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "تلقينا إخطاراً من اتحاد الكرة أن مسابقة القسم الرابع سوف تستكمل لكن بشروط جديدة وهى صعود أول المجموعة فقط رغم أن المسابقة بدأت بشروط أخرى وهى صعود الاول والثانى عن كل مجموعة فكيف يتم اتخاذ هذا القرار وإهدار مجهود فريق بالكامل قبل جولتين من نهاية المسابقة".

وتابع مدرب نادى المجد بالاسكندرية :"صرفنا أموالا باهظة تعادل مصاريف فرق فى الدرجة الثانية ونجحنا فى الوصول للمركز الثانى بفارق نقطتين عن الفريق المتصدر ثم جاء قرار اتحاد الكرة ليحبط معنوياتنا وينهى موسمنا دون أى فائدة رغم كل ما بذلناه".

وحددت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل يوم 15 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء دورى القسم الثانى لكرة القدم الذى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى، بينما استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة نهائى بطولة كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد فى حال صعود الأهلى والزمالك لنهائى كأس مصر، ونفس الوقت فى حال صعود أحدهما لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، لاسيما أن معسكر المنتخب سيقام فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والذى يستعد فيه الفراعنة لمباراتىّ توجو فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا والتي تقام في الكاميرون 2022.