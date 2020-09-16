شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يخاطب الزمالك من أجل تجديد إعارة أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر نظرائهم بنادى الزمالك من أجل تجديد إعارة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض والذى ينتهى تعاقده مع الموج الأزرق بنهاية الموسم الحالى ، وأكد مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض فى وقت سابق عودة اللاعب مجددا لصفوف الفريق فور انتهاء إعارته مع سموحة ، إلا أن مسئولى سموحة يحاولون فى الوقت الحالى التمسك باللاعب وإنهاء التعاقد معه فى ظل عدم الحاجة إليه بشكل كبير فى الزمالك بسبب تواجد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة فى نفس المركز وهو ما سيجعل موقفه صعبا فى المشاركة مع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ، فى الوقت الذى يحتاج فيه اللاعب للمشاركة بشكل أساسى للتمسك بحق المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل .

ويستضيف الجونة نظيره سموحة في تمام السادسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الطلائع برباعية مقابل هدف فيما خطف الفريق السكندرى تعادلا مثيراً من أنياب الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.