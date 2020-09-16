شكرا لقرائتكم خبر عن التعادلات شعار مواجهات الجونة وسموحة بعد 12 مباراة قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره سموحة في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة فى مباراته الأخيرة بالمسابقة أمام الطلائع برباعية مقابل هدف فيما خطف الفريق السكندرى تعادلا مثيراً من أنياب الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب الجونة وسموحة فى جدول الدورى

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 33 هدفا فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفاً.

تاريخ مواجهات الجونة وسموحة التقى الفريقين خلال 12 مباراة من قبل فى بطولة الدورى، فاز الجونة فى ثلاث مباريات، وفاز سموحة فى ثلاثة لقاءات أيضاً، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات ، أكبر فوز لسموحة أمام الجونة بهدف دون رد، بينما أكبر فوز حققه الجونة على سموحة بثلاثة أهداف نظيفة. وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين فى دوري هذا الموسم بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة العاشرة للمسابقة فى 25 ديسمبر2019 ، سجل ثنائية سموحة رونالد وانجا ومحمد الترهونى وسجل هدف الجونة أحمد حمدى وأهدر عمرو عبد الفتاح لاعب الجونة ركلة جزاء. مباراة الجونة وسموحة فى الدور الاول للدوري كانت هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا. Advertisements الظهور الأول لشحاتة وسامى يبحث عن أول فوز الظهور الأول لشحاتة وسامى يبحث عن أول فوز

تعد مباراة اليوم الظهور الأول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت عقب قرار إدارة ناديه برحيل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب سوء النتائج والخسارة من الطلائع برباعية وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها رضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت حيث طالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان بالمسابقة وإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم في المقابل يطمح أحمد سامى المدير الفني لسموحة في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل مع الزمالك بالوقت القاتل في أول مباراة يقودها فنياً خلفا لحمادة صدقى الذى رحل عن منصبه .

التشكيل المتوقع للجونة وسموحة

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام سموحة مكون من :" إسلام طارق -جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار - كيامبادي - سارج اجا - أكرم توفيق - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان - والتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الجونة مكون من :" الهانى سليمان ، محمد كوفى، رجب نبيل، محمد الترهونى ، محمود حليمو، ناصر ماهر، ديريك نسيبامبى، أحمد جمال، ، شريف رضا ، حسام حسن، محمد طلعت".