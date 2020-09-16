شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يتوقع هبوط طنطا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا أن أبناء السيد البدوى حجزوا تذكرة الهبوط للقسم الثانى حتى لو فازوا فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، وقال المزين فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر أون سبورت إف إم :" كورونا لعب دور كبير فى تراجع نتائج طنطا وكذلك التفريط فى نقاط مباريات كثيرة مثل مباراتى الزمالك والمصرى البورسعيدى فضلا عن التغييرات الفنية التى تعاقبت على إدارة الفريق".

وتابع أيمن المزين "قررت الرحيل عن طنطا لأنى وجدت نفسى أحارب بمفردى، لا أجد مساندة أو دعم من رئيس النادى أو أعضاء مجلس الإدارة، وجدت اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح أو حمية، الروح تظهر خمسة دقائق فى بداية المباراة وتختفى ونبدأ فى تلقى الهزائم، رحلت فى المرة الأولى بعد خلاف مع فايز عريبى رئيس النادى وعلى إثره قرر إقالتى وعندما عدت توقعت أن يكون هناك تغيير فلم أجد شيئاً".

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وأكمل المدير الفنى السابق لطنطا "مباراة المقاصة مثلا وجدت اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى جاء لطنطا وبات مع المقاصة فى معسكره يساند لاعبيه رغم أن موقفهم أفضل منا بكثير وعندنا لم يأتى أحد، وجدت الأندية ترصد مكافآت ضخمة للاعبين للفوز بالمباريات فى الأسابيع الأخيرة وفى طنطا لا أحد يشغل باله فقررت الرحيل".

وعن توقعاته لمصير طنطا قال المزين : "حتى لو فاز على نادى مصر فى المباراة المقبلة سيكون تحسين مراكز بينهم لكن طنطا سيهبط، الأسابيع المقبلة تنتظر طنطا مواجهات مع الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون والجونة وهى مباريات صعبة للغاية، كان الأمل أن نعبر أسوان ونفوز بالثلاث نقاط ونقترب من البقاء ونحصد نقاط قليلة فى المواجهات القادمة لكن لم يحدث".

وتعاقد نادى طنطا مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين الذي تقدم باستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس الاثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري ، وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان ، ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة ليقود الفريق في الفترة المقبلة بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني حيث يحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة لذا تبدو مهمة رضا عبد العال صعبة للغاية لكن حلم البقاء في الدوري مازال وارد لأبناء السيد البدوي.