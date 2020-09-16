شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. صلاح محسن يعشق الفاصوليا والرز ويجيد البلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو صلاح محسن نجم الأهلى المعار لنادى سموحه حتى نهاية الموسم.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

البلاى ستيشن.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

الرز والفاصوليا.

ما الأكلة التى لا يحبها حازم إمام؟

العدس.

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من نجمك المفضل من الممثلين؟

أمير كرارة.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو صلاح محسن لم يلعب كرة ماذا كان سيعمل؟

نجار.

هل صلاح محسن هادئاً مثل ما يظهر؟

لا .. أنا شخص عصبى جدا.

وما أصعب رحلة طيران؟

رحلة لليابان مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد ولم أستطع وقتها اللعب مع الفريق حتى العودة من هناك بسبب طول فترة السفر من القاهرة لليابان.

ما أول راتب حصل عليه صلاح محسن؟

فى إنبى أول راتب حصلت عليه 150 جنيها.