خطوة مفاجئة من الزمالك حول خليفة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا يعد المرشح الأول، على قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى وجود قائمة مطولة من المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الزمالك.

وأوضح المصدر أن مسؤولين في الزمالك سيبدأون اتصالاتهم مع فيريرا لاستطلاع رأيه حول تولي مهمة تدريب الفريق، في ظل عدم وجود ممانعة لعودته من جديد.

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ورحل المدير الفني باتريس كارتيرون عن الزمالك مساء أمس، الثلاثاء، بعدما قرر فسخ التعاقد مع النادي، لتبدأ رحلة مفاوضات إدارة القلعة البيضاء مع خليفة له.

وكان فيريرا قد تولى تدريب فريق سانتوس البرازيلي منذ عدة أشهر ماضية، لكنه رحل عن مهمته منتصف شهر أغسطس الماضي ليصبح حرًا بدون عقد.

جدير بالذكر أن فيريرا سبق وأن تولى تدريب نادي الزمالك عام 2015، قبل أن يرحل منه إلى السد القطري ومن ثم سانتوس.