من هو بدر بانون صفقة الأهلي المحتملة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تزايدت الاحتمالات بانضمام بدر بانون مدافع الرجاء المغربي إلى صفوف النادي الأهلي؛ لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورغم رفض إدارة القلعة الحمراء التعليق على الأمر سواء بالنفي أو الإيجاب، فإن التقارير المغربية كشفت عن تفاصيل الصفقة.

موقع Le360 سبورت المغربي، زعم أمس الثلاثاء، أن اللاعب المغربي وقع بالفعل على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة ستكلف الخزينة الحمراء 5 ملايين دولار منها 2 مليون للنادي المغربي، بينما يحصل اللاعب على 3 ملايين دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.

من جانبه، أدرج موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية، بانون ضمن اللاعبين الجدد المنضمين للأهلي خلال فترة الميركاتو الجارية، على أن يبدأ حملة الدفاع عن الفريق الأحمر مع انطلاق موسم 20/21.

وبين صمت الأهلي وإعلان المغاربة.. من هو بدر بانون الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن ألوان قميص الأهلي:

هدف سابق للزمالك

خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19، ارتبط بانون بالانضمام إلى صفوف الزمالك، لكن إدارة الرجاء وضعت شرطا وحيدا مقابل الاستغناء عن مدافعها وهو الرحيل نهاية الموسم.

في ذلك الوقت، كان الزمالك يعاني نقصًا عدديًا في خط دفاعه، فالفريق الأبيض كان يعتمد فقط على الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني، وأكد مصدر بالنادي لمصراوي -وقتها- أن هناك مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين إدارة الناديين لحسم الصفقة قبل أن تتوقف الأمور.

باكا يؤجل الصفقة

بعد رحيل أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق إلى وست بروميتش ألبيون "معارًا، كان خط دفاع الفريق الأحمر في موقف حرج، وزادت الأمور تعقيدًا بعدما قرر النادي الإنجليزي تفعيل بند شراء البالغ من العمر 29 عامًا.

بدأت إدارة النادي الأهلي، البحث عن مدافع آخر لتعويض النقص العددي في الخط الخلفي للفريق الذي كان يعتمد على سعد الدين سمير، أيمن أشرف ومحمد نجيب.

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ربطت التقارير اهتمام الأهلي بالمدافع المغربي بانون، إلا أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي علق على ذلك الأمر وقال: "فكرة التعاقد مع بانون غير واردة بشكل كبير، لوجود أربعة لاعبين حاليًا، كما أن باكاماني مهالامبي من الصعب رحيله في يناير، وهو ما يعني صعوبة إتمام الصفقة".

قائمة أجانب الأهلي في ذلك الوقت، ضمت كلا من: التونسي علي معلول، المغربي وليد أزارو، النيجيري جونيور أجايي والجنوب إفريقي باكاماني الذي رحل فيما بعد إلى نادي صن داونز.

حملة تضامنية ضد كورونا

منذ إعلان الحجر الصحي في المغرب بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام وأضرت الكثيرين، كان بانون قائد الرجاء، واحدًا من نجوم الدوري المغربي الذين قادوا حملات تضامنية لدعم العائلات الفقيرة.

أعلن بانون، التكفل بعدد من العائلات التي تضررت من الوباء، وعلق على ذلك عبر صفحته على موقع إنستجرام بقوله: "التضامن واجب".

كما كان صاحب فكرة إقامة مباراة افتراضية ضد كورونا؛ ليذهب دخلها المالي إلى صندوق مكافحة كورونا.

ماذا قدم بانون بقميص الرجاء؟

البالغ من العمر 26 عامًا والذي يرتبط بعقد مع ناديه المغربي حتى نهاية 2022، انتقل إلى صفوف الرجاء مطلع موسم 14/15 قادمًا من نهضة بركان المغربي.

دافع عن ألوان قميص الرجاء في 139 مباراة بمختلف البطولات (سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة).

حصل مع الرجاء على بطولة الدوري المغربي (12/13)، الكأس المحلي (16/17)، السوبر الأفريقي (18/19) وبطولة الكونفدرالية نسخة 2018.