الهلال السعودي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم عمر خربين

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي لم يتلقى أي عرضًا من نادي الزمالك، بشأن التعاقد الدولي السوري عمر خربين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال لم تتلقى أي عروض من نادي حول التعاقد مع عمر خربين.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى، أن نادي الهلال

يرغب في بيع عمر خريبين هذا الصيف، خاصة وأن عقده مع العالمي ينتهي الموسم المقبل.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية، إلى مفاوضات بين نادي الزمالك والهلال السعودي للحصول على خدمات عمر خربين.

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وانتقل خربين إلى نادي الهلال السعودي مطلع موسم 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي مقابل 5 مليون دولار.

وخاض خربين مع نادي الهلال 67 مباراة في جميع المسابقات وسجل 35 هدفًا وصنع 12 اَخريبن.

وسبق للاعب الدولي السوري، خوض تجربة في الدوري المصري عبر بوابة نادي بيراميدز في يناير 2018، حيث شارك في 12 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.