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وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل التطوير

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعدد من شيوخ القبائل  العربية، لبحث سُبل الإرتقاء برياضة الهجن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا في الوقوف بجانب الاتحاد المصري

للهجن، مشيراً إلى إهتمام  الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الخاصة برياضة الهجن.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن

الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية بإهتمام بالغ.

من جانبه ، وجه عيد حمدان الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإتحاد المصري للهجن

حضر اللقاء أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، محمد الكردي مساعد الوزير، عبدالاول محمد عبدالرحيم معاون الوزير.

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