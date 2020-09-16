الشباب والرياضة تنظم عروضًا لبرامج مرشحي برلمان طلائع مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة ،صباح اليوم الأربعاء، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، عروض لبرامج مرشحي هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية لإنتخابات برلمان طلائع مصر "الكترونيا" للسلطة التشريعية، المحدد إنطلاقها صباح غدا الخميس بعد إعتماد القوائم النهائية من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، حيث يتنافس علي مقعد الرئاسة ١٥ مرشح، ١٧مرشحا على منصب الوكيل الأول، ١٠ مرشحًا على منصب الوكيل الثاني، ١٦٠ مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية لإختيار ٢٥ رئيسا للجان النوعية.

يشارك بالجمعية العمومية للإنتخابات 351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠،

ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

وبالتوازي تم إستكمال الجلسة التدريبية للمشاركين بنموذج المحاكاة الثاني للدولة المصرية( السلطة التنفيذية ) وذلك لإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، بمشاركة الدكتور رامي عاشور، المدرب محمود كمال خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية.

شملت الجلسة التدريبية لنموذج محاكاة السلطة التنفيذية اليوم شرح يوضح أهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ ، تم فتح

باب النقاش حول الملفات الهامة بالأجندة منها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته، العدالة والاندماج الإجتماعي والمشاركة، العمل علي علي تحقيق نمو اقتصادي متنوع، الإعتماد علي الركائز الأساسية التنمية إتساقا بالمعرفة الإبتكار والبحث العلمي، توفير نظام بيئي متكامل ومستدام ،حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، السلام والأمن المصري، تعزيز الريادة المصرية.

وجدير بالذكر بدأت عملية الصمت الإنتخابي لمرشحي الإنتخابات بعد الثالثة عصر اليوم حتي صباح يوم الإنتخابات، حددت اللجنة العليا ضوابط للصمت الإنتخابي ابرزها لا يجوز ممارسة أي دعاية انتخابية من قبل المرشحين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (وسائل التواصل الإجتماعي)، اي انتهاك أو خرق للصمت الإنتخابي والتعدي علي قرارات اللجنة العليا بهذا الصدد يعرض المرشح الشطب اسمه من كشوف الترشح.