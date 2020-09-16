bein match مشاهدة ماتش برشلونة وجيرونا بث مباشر

أعلنت مصادر رياضية، موعد مباراة برشلونة وجيرونا الودية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، التي تجري على ملعب يوهان كرويف أرينا؛ في إطار استعدادات الفريقين للدوري الإسباني والموسم الجديد.

وذكرت المصادر الرياضية أن موعد مباراة برشلونة وجيرونا الودية اليوم يكون الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق وفلسطين والسعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

وقالت إن مباراة برشونة الودية اليوم ضد جيرونا، تجري الساعة السابعة وفق وقت مصر والسودان، وعند السادسة لدى المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والتاسعة مساءً في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية.

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا (

وحسب المصادر نفسها، فإن القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا الودية هي محطة النادي الكتالوني (Barça TV)، فيما يُمكن ضبط تردد قناة برشلونة 10758 على القمر الصناعي Astra 1L 19.2 شرق.

وكان برشلونة قد خاض لقاءً وديا على ذات الملعب ضد نظيره خيمناستيكا الإسباني، السبت الماضي، إذ تفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان.