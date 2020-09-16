يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مباراة ودية

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا الأربعاء 16/9/2020 في مباراة ودية، حيث يواصل فريق برشلونة الإسباني تحضيراته استعدادًا لبداية مشواره في الموسم الجديد 2020 / 2021، وهذه المرة من خلال مواجهة جاره وضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 على أرضية ملعب يوهان كرويف بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية.

وتُنقل مباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الوفد لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباراة ودية ضمن تحضيرات كلاً من

الفريقين استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2020 / 2021.

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا الأربعاء في مباراة ودية: والقنوات الناقلة لمُباراة برشلونة ضد جيرونا بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في مباراة ودية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد جيرونا في مباراة ودية في يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول

من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد جيرونا في مباراة ودية، حيث تُذاع المباراة في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لجميع المباريات الودية لفريق برشلونة.

وتذاع مباراة برشلونة ضد جيرونا في يوم الأربعاء عبر قناة بي إن سبورت HD الثالثة المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.