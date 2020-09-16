كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر اليوم 16-09-2020

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على جيرونا في استاد مونتليفي يوم الأحد القادم 27 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 20 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدروي الإسباني 2018-19.

تلقى البلاوجرانا خسارة قاسية على يد فريق إشبيلية بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، أما في الدوري فكانت آخر مباريات الفريق أمام

ليجانيس وحققوا الفوز بثلاثية مقابل هدف، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبعد مرور 20 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 14 مباراة، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين فقط.

خسر جيرونا مباراته الأخيرة في على يد فريق ريال بيتيس في الجولة الـ20 من الليجا، وخاض الفريق حتى الآن 20 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة خلف إيبار صاحب المركز الحادي عشر، ومنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، بينما كانت الخسارة حاضرة في ست مواجهات.