بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في مباراة ودية

ينقل موقع الوفد بث مباشر لمباراة برشلونة وجيرونا المقرر لها اليوم الأربعاء في إطار المباريات الودية للاستعداد للدوري الاسباني. وتعد مباراة برشلونة وجيرونا ثاني المباريات الودية التي يخوضها البلوجرانا من أجل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد. Advertisements وحقق برشلونة الفوز على خيمناستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم السبت الماضي في أولى بروفات رونالد كومان. موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة وتقام مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت السعودية والأردن، والسابعة بتوقيت مصر على أن يتم بثها عبر قناة برشلونة الرسمية Barca TV. يتم بثها عبر قناة برشلونة الرسمية Barca TV. مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا الودية ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وجيرونا عبر موقنا الوفد، وسيتم إضافة البث قبل قليل من انطلاق المباراة فتابعونا.

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