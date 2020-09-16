اخبار الرياضه

تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يواجه فريق الإسباني نظيره جيرونا، في مباراة ودية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف آرينا".

وتأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وهي الودية الثانية التي يخوضها برشلونة تحت قيادة مدربه رونالد

كومان.

وواجه برشلونة، خيمناستيك وديًا قبل أيام، ونجح في التغلب عليه بنتيجة (3-1)، ولعب كومان بتشكيلين مختلفين في كل شوط للمباراة.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

Advertisements

تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات برشلونة سبورت "Barca tv".

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع ) تجدون هنا ( رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا مباشر )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا