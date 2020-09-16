تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره جيرونا، في مباراة ودية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف آرينا".

وتأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، وهي الودية الثانية التي يخوضها برشلونة تحت قيادة مدربه رونالد

كومان.

وواجه برشلونة، خيمناستيك وديًا قبل أيام، ونجح في التغلب عليه بنتيجة (3-1)، ولعب كومان بتشكيلين مختلفين في كل شوط للمباراة.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

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تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات برشلونة سبورت الرياضية "Barca tv".