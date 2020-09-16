بعد سنتين من المغامرة.. كارتيرون يكرر سيناريو نادي فينكس رايسنيج مع الزمالك

رحل الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب فريق الزمالك بشكل مفاجئ للجميع، بعد فسخ عقده وتسديد الشرط الجزائي، رغم الاستقرار الفني والإدارة الذي يمر به القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

وتولى كارتيرون تدريب فريق الزمالك في 3 ديسمبر من العام الماضي بعد رحيل الصربي ملوتن سيدرويفيتش ميتشو.

سيناريو رحيل كارتيرون عن تدريب فريق الزمالك، مشابهًا

لما فعله مع النادي الأمريكي فينكس رايسينغ، عندما فسخ عقده وسدد الشرط الجزائي من أجل تدريب النادي الأهلي في صيف 2018.

وهناك بعض التقارير التي تشير إلى اقتراب الفرنسي من التعاقد مع التعاون السعودي مقابل 4 مليون دولار سنويًا، هنا سنجد أن الفارق

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كبيرًا بين العقدين، ويعد عامًا حاسمًا في رحيله عن القلعة البيضاء.

وتوج كارتيرون ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح، كما استطاع الظفر ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز أمام الترجي التونسي بنتيجة 3 ـ 1.

وترك كارتيرون نادي الزمالك في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار خصم 3 نقاط بنهاية المسابقة كنتيجة اعتبارية بعد الانسحاب من مباراة الدوري.