رياضة | بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز يبحث عن مدرب للتعاقد معه في الموسم القادم.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز يريد التعاقد مع مدرب مصري وتحدث مع إيهاب جلال، لكن المدير التنفيذي ممدوح عيد يريد مدرب أجنبي وتحدث مع مارتن يول وهناك اسم مدرب إيطالي كبير مرشح وهو كلاوديو رانييري".

وتابع: "إيهاب جلال عقده ينتهي مع المقاصة في نهاية الموسم الحالي، ومن حقه التوقيع لأي نادٍ دون أي شروط جزائية".

وأضاف:" بيراميدز تحدث مع مدرب إيطالي شهير وهو كلاوديو رانييري الذي حقق الدوري الانجليزي مع نادي ليستر سيتي، وتم عرضه على النادي، ومسئولي بيراميدز أبدوا موافقة مبدئية على التفاوض معه".

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وواصل: "هل يستطيع رانييري السيطرة على لاعبي بيراميدز، المدرب حقق المستحيل مع ليستر سيتي وحقق الدوري الانجليزي بمعجزة كبيرة وسط منافسة كبيرة من ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف:" من هو المدرب القادر على السيطرة على كوكبة نجوم بيراميدز الذي تم التعاقد معه والمتواجدين في صفوف الفريق، هم اللاعبين رقم واحد في مصر، لابد أن يتم الاستقرار ومعرفة طموحاتهم في الموسم القادم".

وتابع:" هل يريدون ضم مدرب أجنبي من أجل "البرستيج" وتحقيق الطموحات، أم سيتم التعاقد مع مدرب مصري، وفي وقت سابق تم التعاقد مع أكثر من مدرب وجميعهم فشلوا، وهناك فارق 20 نقطة مع الأهلي".

وأكمل: "لابد أن يكون الوصول لدوري أبطال إفريقيا هو الهدف لإدارة نادي بيراميدز".