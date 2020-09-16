رياضة | بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، والمعار لنادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث عرض مسؤولى نادى بيراميدز على عمار حمدي راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن عمار حمدي أخبر عمرو بسيوني، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بشرط رحيله بشكل نهائي عن الأهلي.

وطالب عمرو بسيوني من عمار حمدي التمسك بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة عدم رغبة المارد الأحمر في عدم عودته للفريق بالموسم الجديد.