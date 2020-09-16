رياضة | هل يجبر نجم نابولي دجيكو على الرحيل إلى يوفنتوس ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يجبر نجم نابولي دجيكو على الرحيل إلى يوفنتوس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي روما الإيطالي عقدوا إتفاقا مع نظرائهم في نابولي الإيطالي على الحصول على خدمات البولندي آركاديوز ميليك في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن الإتفاق تم بين الناديين بعد أن قدم روما مبلغ 24 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو كحوافز.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن القرار الآن في يد ميليك وفي حال أبدى النجم البولندي موافقته سيرحل حينها البوسني إيدين دجيكو نجم روما إلى يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس مهتم هو الآخر بالتعاقد مع ميليك وأنه يُفاضل بينه وبين دجيكو ولويس سواريز بالإضافة إلى مهاجمين آخرين.