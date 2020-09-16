رياضة | الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي بالفعل يريد التعاقد مع يوسف البلايلي وتم التفاوض معه".

وأضاف:" أهلي جدة السعودي يريد بيع عقد البلايلي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل رسميا، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين، في إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة".

Advertisements

وواصل عمر ربيع:" الأهلي اتفق مع البلايلي على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو".

وأكمل:" الأهلي اتفق مع اللاعب الجزائري، وينتظر تحديد موقفه مع أهلي جدة السعودي خلال الايام القادمة".

وأتم:" في حالة عدم قبول عرض النادي الاهلي من جانب اهلي جدة، فأن اللاعب سيبحث عن عرض أوروبي أو في أي دولة آخرى".