رياضة | حمدي فتحي يتحول لـ"قلب دفاع" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حمدي فتحي يتحول لـ"قلب دفاع" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للخروج من الأزمة الدفاعية التي ضربت الفريق قبل مواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام.

ويغيب عن الأهلي في خط الدفاع كل من "سعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي بسبب الإصابة، فيما يغيب ياسر إبراهيم بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

واستقر فايلر، على تواجد حمدي فتحي لاعب الوسط على رأس دفاعات الفريق بجوار أيمن أشرف في المباراة المقبلة، من أجل تعويض النقص العددي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.