رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على المصابين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإطمئنان على حالة الثلاثي ديفيد سيزا المدرب العام وثنائي الفريق ياسر إبراهيم وعلي لطفي المصابين بفيروس كورونا.

وقام طبيب الفريق، بالتواصل مع الثلاثي المصاب، ومطالبتهم بالحصول على العلاج اللازم وأيضا اتباع الإجراءات الخاصة بالعزل من أجل تخطي هذه الأزمة.

وكان الثلاثي قد غادر معسكر برج العرب بالاسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة بعد إيجابية عينتهم، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.