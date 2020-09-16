رياضة | مفاجأة.. مجدي عبد العاطي يكشف سبب رفضه عرضين لتدريب طنطا وعرض سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مجدي عبد العاطي يكشف سبب رفضه عرضين لتدريب طنطا وعرض سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان، عن سبب رفضه لعرضين لتولي مهمة تدريب نادي طنطا الفترة الماضية.

وقال مجدي عبد العاطي خلال حواره ببرنامج الماتش: "الجهاز المعاون سبب تعثر مفاوضاتي مع سموحة لتولي تدريب الفريق".

وأكمل: "تلقيت عرضا لتدريب طنطا بعد استقالة أيمن المزين في المرة الأولى، لكني رفضت لأن العرض لم يكن مرضيا لطموحي".

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وأضاف: "أفضل أن أكون الفريق بنفسي حتى يمكن محاسبتي على نتائجه، لأنني حتى وإن اجتهدت وساعدتهم على البقاء، فكان الأولى أن استمر مع أسوان خاصة أنه كان التحدي بالنسبة لي".

وأشار: "طنطا عرض علي اليوم تدريب الفريق من الموسم الجديد موسم ونصف لكن من الصعب العودة للدرجة الثانية مرة أخرى".

واختتم عبد العاطي حديثه قائلا: "هناك صعوبة شديدة حاليا في فريق طنطا، فاللاعبين حالتهم النفسية أصبحت صعبة بالرغم من أن هناك فرصة لبقاءهم".