رياضة | عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته فى الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2021.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي قد بلغ إدارة باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخلفي أنه يرغب فى خوض تحدي جديد خارج فرنسا فى الموسم المقبل.

وأضافت التقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني هو المرشح القوي لضم اللاعب فى الصيف المقبل لكن سيواجه عقبة قوية وهي رغبة نادي برشلونة فى التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل ميسي المحتمل.

يذكر أن مبابي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي موناكو الفرنسي مقابل 200 مليون يورو.