رياضة | تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن يستعد ليفربول للتخلي عن أحد ثلاثي هجومه محمد صلاح وماني وفيرمينو من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان برغبته بالرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما فتح التكهنات حول انتقاله لليفربول، الذي أكد اللاعب الفرنسي في وقت سابق إعجابه بفريق يورجن كلوب.

وتابعت إن ليفربول سيسمح لأي من ماني أو فيرمينو أو صلاح بالمغادرة في صيف عام 2021 إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.

جدير بالذكر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس صيف عام 20202، لذا فمن المتوقع أن يخفض الفريق الباريسي مطالبه المادية الصيف المقبل، مع احتمالية خسارته مجانا بعد موسم واحد.