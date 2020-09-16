رياضة | برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لمنتخب الأرجنتين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مواجهتي الإكوادور وبوليفيا، المقرر لهما يومي 8 و13 من شهر أكتوبر المقبل.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" أن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تستوجب أن يدخل اللاعب الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بلاده.

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وأشارت إلى أنه في حالة استدعاء ميسي لمنتخب الأرجنتين سيتعين عليه السفر قبل أسبوعين من الموعد، مما يعني غيابه عن مباراة فياريال، ثم سيلتا فيجو وإشبيلية في الدوري الإسباني.