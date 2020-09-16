رياضة | المدير الفني للقومي: جاهزون لعودة المباريات بأفضل تشكيل من اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المدير الفني للقومي: جاهزون لعودة المباريات بأفضل تشكيل من اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حاتم حسن، المدير الفني الفريق الأول للنادي القومي، بالقسم الثالث، ان استعدادات الفريق لاستكمال الموسم والتجهيز لبداية موسم جديد تسير بشكل متوازي حيث أنه إتفق على خوض ثماني مباريات ودية، بدأت بمباراة سيراميكا والبلاستيك ستتوالي المباريات مع اتحاد الشرطة والتأمين والسكة والاتصالات والماظة والغابة.

وقال حسن أن هذه المباريات فرصة كبيرة للجهاز الفني للوقوف على أفضل تشكيل يخوض بها المباريات المتبقية عند استكمال الموسم، وفى نفس الاتجاه تجربة بعض العناصر الجديدة نظرا لتلاحم الموسم الجديد مع الموسم الحالي.

وأشاد حاتم حسن بالتزام جميع العناصر في الفريق و ارتفاع الروح المعنوية، بعد فترة صعبة مرّت علي الفريق ، وأنه يامل فى الفترة القادمة بمزيد من العمل للوصول بالقومي للكبار و إعادة الاستقرار والحفاظ علي الاسم الذي صنع للقومي في ثلاثة سنوات فقط، وإضافة المزيد من الانجازات.

وأكد المدير الفني، أن الفترة القادمة ستشهد تدعيم الفريق الأول للقومي بالعديد من الصفقات القوية أصحاب الشخصية و الطموح لبناء فريق قوي يخدم أهداف القومي في المرحلة المستقبلية.

ويتكون الجهاز الفني للقومي من:



حاتم حسن مديراً فنياً للفريق و رئيسا لجهاز كرة القدم.

محمد عباس المدير الرياضي

محمد سيد مدرب عام

محمد عبد اللطيف مساعد مدرب

محمد محمد ابراهيم مخطط احمال

ياسر أمين مدرب حراس مرمي

أحمد عاطف مدير شئون لاعبين

مصطفي محمد رجب مدير اداري

محمد محمد جمعة اداري

أيمن عبد الرحمن تأهيل واصابات

أحمد أبو السعود تدليك واصابات

أحمد منصور مسئول الادوات والمهمات