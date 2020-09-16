شكرا لقرائتكم خبر عن والد يوسف البلايلي: نجلي متمسك بالدورى السعودي ويرفض الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد والد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، أن نجله لا يريد الرحيل عن أهلي الجدة السعودي ويريد البقاء لموسم آخر، مشيرا إلى أن تعطل عودته إلى السعودية مرتبط بفيروس جائحة كورونا وغلق المجال الجوي، مبررا تعثر التحاق ابنه بالطائرة الخاصة التي أرسلها النادي السعودي له إلى الجزائر في وقت سابق بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال نجم «الخضر» بتصريحات مثيرة لبرنامج «الديوانية» عبر القنوات الرياضية السعودية، قال فيها: «يوسف لازال مرتبطا بعقد مع الأهلي السعودي، وهو مقتنع ولديه الرغبة في استكمال عقده، بعدما تعافى من فيروس كورونا».

وأضاف: «ما قيل عن رغبة يوسف في عدم استكمال عقده مع الأهلي غير صحيح، وظروف كورونا هي السبب وراء عدم سفره إلى السعودية».

وواصل: «جميع رحلات الطيران كانت مغلقة، في كل مرة يحددون لنا موعدا للطائرة الخاصة لنقله إلى جدة، وفي كل مرة نعمل التحليل الخاص بكورونا وتلغى الرحلة».

وشدد والد بلايلي على أن نجله مُصر على البقاء في الدوري السعودي إذا كانت هناك رغبة مشابهة لدى إدارة أهلي جدة، وصرح بهذا الخصوص: «رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الأهلي لموسم آخر، إذا كانت إدارة النادي تريد ذلك، وكانت هناك اتصالات مع الأهلي المصري بشأن يوسف».

وأوضح: «أهلي جدة كان يرغب في بيع عقد اللاعب يوسف بلايلي للأهلي المصري، لكنهم غيروا رأيهم».

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وختم حفيظ قوله: «على إدارة النادي الأهلي الاستعجال في إحضار يوسف بلايلي لمدينة جدة، وهو مستمر معهم ولن يغادر».