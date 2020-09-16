شكرا لقرائتكم خبر عن «كارينيو» مرشح لتدريب الزمالك.. إنجازات وإخفاقات خلال 7 أعوام عمل بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت "المصرى اليوم" من مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن المدرب الأورجوايانى جوزيه دانيال كارينيو، مرشح لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا لباتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق الذى قرر الرحيل عن الزمالك ودفع الشرط الجزائى.

وتم عرض المدرب الأورجوايانى جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودى السابق، على الزمالك، والذى رحل عن الفريق في أغسطس الماضى، عقب الهزيمة من النصر السعودى بهدف نظيف، وتحدثت الصحف السعودية في ذلك الوقت أن تصريحات كارينيو عن حكم المباراة ومجاملته لنادى النصر السعودى في الأخطاء وإلغائه هدف صحيح لفريق الوحدة بداعى التسلل، بالإضافة لأنه أشار بقوله "كنت مدربا لفريق النصر" وهو التصريح الذى أثار جدلا كبيرا، وتسبب في رحيله عن الفريق وأصدرت إدارة نادى الوحدة السعودى بيانا أعلنت فيه عن فسخ التعاقد مع المدير الفني بالتراضى بدون ابداء أسباب.

ولم يكن كارينيو معروفاً عندما ذهب إلى السعودية في سبتمبر 2012، حينها استعان به نادى النصر لخلافة المدرب فرانشيسكو ماتورانا، وفي موسمه الأول لعب نهائي كأس ولي العهد قبل أن يخسر أمام الهلال، لكن في الموسم التالي 2013-2014 حقق إنجازاً تاريخياً مع النادي الأصفر.

فبعد 16 عاماً من الغياب عن البطولات، أخذ كارينيو الفريق إلى منصة أبطال كأس ولي العهد بعد الفوز على الهلال 2-1 شهر فبراير 2014، وبعدها ببضعة أسابيع كان النصر بطلا للدوري للمرة الأولى منذ 19 عاماً، ليصنع كارينيو شعبية كبيرة في السعودية وخصوصا وسط جماهير نادى النصر، إذ إنه المدرب الأول الذي يحقق ثنائية محلية مع النصر منذ تولى البرازيلي فورميجا مطلع الثمانينات، قبل أن ينتهي عقده مع النادي ويقرر المغادرة وخوض عدة تجارب مختلفة.

وفي سبتمبر 2017، تعاقد الشباب السعودى مع المدرب الأورجوايانى، وبقي معه أقل من 6 أشهر، وعقب خسارته من نادى النصر تمت إقالته من منصبه فى مارس من عام 2018، ليترك كارينيو تجربة الشباب بثمانية انتصارات وخمسة تعادلات وتسع خسائر.

ولم يبتعد كارينيو عن العاصمة السعودية بعد ذلك كثيراً، إذ عاد إلى النادي الذي صنع شعبيته في منطقة الشرق الأوسط، وتولى تدريب النصر، لكن تلك التجربة بدأت في الصيف وانتهت قبل أن يحل شتاء العام 2018، بعدما قررت إدارة نادى النصر إقالته إثر تعادله مرة وخسارته مثلها، وكذلك الخروج من البطولة العربية، فيما فاز في 7 مناسبات بمسابقة الدوري.

Advertisements

وفي الموسم الحالي جاء كارينيو إلى السعودية مع الوحدة، وبعد 24 مباراة في مختلف البطولات، خسر أمام النصر بهدف المغربي عبد الرزاق حمد الله، واستلم ورقة إنهاء العقد للمرة الثالثة خلال أقل من عامين ونصف.