شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى المقاصة راحة سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب الفوز الذي حققه الفريق أمس بنتيجة 3- صفر على فريق نادي مصر في إطار الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف لاعبو المقاصة تدريباتهم، غدًا الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، لبدء التحضير لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، باستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 28 للدوري.
وينتظر أن يعقد «جلال» جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، غدًا، لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة نادى مصر بجانب تحفيزهم على الاجتهاد لمواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة.
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