شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مغربية: الأهلي يهزم فريق سعودي في صفقة «بانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية مغربية عن تلقى إدارة نادى الرجاء المغربى عرضًا من فريق سعودي لم يكشف عن هويته بخصوص ضم المدافع بدر بانون، لاعب الرجاء، للانتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، قبل توقيعه للأهلي.

ووفقا لصحيفة le360 سبور المغربية، فإن إدارة الرجاء تلقت ردًا رسميًا من الفريق السعودي، عبر أحد وكلاء لاعبين، يحمل الجنسية التونسية، غير أن إدارة الفريق الأخضر، كانت قد أعطت حينها موافقتها لنظيرتها في الأهلي، فضلًا عن أن العرض السعودي، لم يصل لنصف ما تقدم به الفريق الأحمر.

ونقلت le360 سبور عن مصدر موثوق، أن «بانون» وقع بصفة رسمية عقود انتقاله للأهلي، في صفقة قياسية، بلغت 5 ملايين دولار، منها مليونا دولار للفريق الاخضر، و3 ملايين دولار للاعب المذكور طيلة مدة تعاقده مع الفريق المصري، والتي تمتد لثلاث سنوات.

وكشفت المصدر ذاته، أن العقد الذي يربط الرجاء الرياضي بالأهلي، بخصوص الصفقة المذكورة، ينص على أداء نسبة 10 بالمائة من انتقال «بانون»، معارًا أو بشكل نهائي لأي فريق، خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا بعد انتقال اللاعب المذكور لفريقه الجديد طيلة 3 سنوات المقبلة.

وشدد المصدر ذاته، على أن «بانون» سينتقل للأهلي بصفة رسمية، فور إنهاء الرجاء الرياضي مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، خلال نسختها الجارية.

وخلال الموسم الجاري، شارك اللاعب في 19 مباراة بالدوري الاحترافي ودوري أبطال إفريقيا، ونجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف.

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